Conte cambia il Napoli: due novità sembrano certe contro l'Inter
Qualche cambio anche con l’Inter ci sarà. Lo aveva già annunciato Conte dopo la vittoria con la Lazio a Roma con un discorso ampio relativo a gennaio. L’allenatore del Napoli, infatti, si preparava a vivere il tour de force ancora nel pieno dell’emergenza e dunque, per questo, sarà fondamentale preservare le energie di chi è a disposizione ruotando l’organico a seconda delle necessità.
Domenica, ad esempio, si rivedranno a sinistra Juan Jesus in difesa al posto di Buongiorno e Spinazzola come quarto di centrocampo nel ruolo che mercoledì col Verona aveva ricoperto Gutierrez. Se ne saprà di più oggi alla ripresa di formazione e scelte. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
