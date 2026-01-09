Conte cambia il Napoli: due novità sembrano certe contro l'Inter

Qualche cambio anche con l’Inter ci sarà. Lo aveva già annunciato Conte dopo la vittoria con la Lazio a Roma con un discorso ampio relativo a gennaio. L’allenatore del Napoli, infatti, si preparava a vivere il tour de force ancora nel pieno dell’emergenza e dunque, per questo, sarà fondamentale preservare le energie di chi è a disposizione ruotando l’organico a seconda delle necessità.

Domenica, ad esempio, si rivedranno a sinistra Juan Jesus in difesa al posto di Buongiorno e Spinazzola come quarto di centrocampo nel ruolo che mercoledì col Verona aveva ricoperto Gutierrez. Se ne saprà di più oggi alla ripresa di formazione e scelte. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.