Parte la diretta su Radio TuttoNapoli! Dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

vedi letture

Parte un'altra giornata tutta azzurra. Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, inizierà dalle 8 con Francesco Carbone ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”.

Alle 9.00 due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata ed Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Salvatore Amoroso. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito, Carlo Caporale e Davide Baratto ed i loro opinionisti. Dalle 17.30 partirà "Napoli in Campo" per vivere tutte le emozioni di Napoli-Verona fino alle 22 con Antonino Treviglio, Davide Baratto e gli inviati Fabio Tarantino e Christian Marangio. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure con le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android