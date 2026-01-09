David Neres torna con l'Inter? Non ci sono ancora certezze: le ultime

David Neres a San Siro non è ancora una certezza, ma è una possibilità. Il Napoli che si appresta a cominciare la preparazione dello scontro scudetto di domenica con l’Inter, da oggi inizierà a valutare con maggiore realismo anche le possibilità di poter recuperare il suo uomo immagine dell’ultimo periodo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sul recupero del brasiliano.

"Normalmente, considerando il tipo d’infortunio, tutto è legato soprattutto alle sensazioni del giocatore nel calcio, nella corsa, nei cambi di direzione: l’assenza di complicazioni gravi è stata già un grande risultato per lui e per il Napoli, soprattutto perché a caldo il timore di uno stop più lungo era tangibile, ma prima di dare il via libera al suo rientro occorrono risposte pratiche".