Podcast Delusione mercato? Ceccarini: "Il Napoli ha fatto troppo l'anno scorso. Ma aspettiamo..."

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Ultimi giorni di mercato estivo ed il Napoli potrebbe anche restare così considerando la mancata cessione di Noa Lang. Dei possibili sviluppi ne ha parlato l'esperto di mercato e direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini, intervenendo alla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra live tutto il giorno.

C'è un po' di delusione tra i tifosi, c'è da considerare chiuso il mercato del Napoli?

"Mi sembra abbastanza chiaro che oggi il Napoli ha bisogno necessariamente di una cessione per poter fare un ingresso nel settore offensivo, perché è vero che è andato via Lukaku, però oggi credo che Lang sia il giocatore che è più vicino, nel caso, tra tutti quelli che ci sono in questo momento nel settore offensivo, a poter lasciare Napoli. Per un ingresso servono i soldi che il Napoli chiede, perché io so per certo che non c'è mai stata un'apertura per una cessione a titolo di prestito, magari anche con diritto. Il Napoli per Lang aspetta offerte solo con obbligo di riscatto oppure a titolo definitivo, ed è chiaro che se va Leao al Galatasaray è normale che questa possibilità finisca per chiudersi, però non è detta l'ultima parola. Mancano ancora tre giorni, bisogna sempre stare con le antenne dritte, perché io credo che da ieri a oggi sono venute fuori, non parlo del Napoli, ma parlo anche di tanti altri club, tutta una serie di notizie, tutta una serie di elementi, di possibilità, di scambi, di offerte, di proposte che poi possono condizionare quello che sembra adesso un mercato indirizzato in una certa maniera e può cambiare totalmente strada, quindi aspettiamo e vediamo, c'è sempre Gabriel Jesus ma credo anche altre possibilità che Manna avrà apparecchiato nel momento in cui ci dovesse essere l'opportunità, però tecnicamente quando mancano tre giorni alla fine del mercato diventa difficile che ci siano cose clamorose".

C'è anche la possibilità Woltemade?

"Sì, l'ho scritto, c'è anche lui come possibilità, però credo che l'Arsenal abbia intenzione in questo momento di fare un'operazione in uscita su Gabriel Jesus che non rientra nei piani, ma per fare le operazioni bisogna essere ovviamente in due e chi compra non ha ancora la condizione per poterlo fare, vediamo se viene fuori un qualcosa di last minute, io non darei nulla per scontato in questo momento, per esperienza personale, per quanto ho vissuto anche nelle varie sessioni di mercato, io starei sempre con le antenne dritte perché qualcosa può sempre accadere, certo più passa il tempo più diventa difficile. Però ragioniamo un attimo anche su quella che è la rosa del Napoli in questo momento, io sento che in tanti mettono ancora in Napoli tra le favorite per lo Scudetto, non lo dico io, lo dicono soprattutto gli addetti ai lavori, lo dicono coloro che masticano calcio dalla mattina alla sera. Poi sai quando ci sono delle campagne acquisti molto roboanti, arriva De Bruyne, l'anno prima c'è Lukaku e quindi anche certi nomi pesanti, poi se fai un mercato con nomi tra virgolette meno mediatici allora sembra quasi che la rosa sia meno forte, ma in realtà non è così perché Napoli rimane una delle rose più forti della Serie A".

Un colpo ci sarà, conoscendo anche un personaggio come ADL

"Quello che tu definisci il grande colpo lo si fa in inizio mercato, non tanto a fine mercato, a meno che non ci sia un qualcosa di clamoroso che possa uscire all'improvviso, però ripeto, alla fine hai un centrocampo con tanta qualità, in difesa comunque hai fatto quello che dovevi fare in base alle esigenze, davanti avevi comunque da sistemare la questione di Lukaku, poi le alternative non ti mancano. Hai una squadra già forte e allora bisognerebbe dire che probabilmente l'anno scorso hanno fatto più mercato di quello che era necessario e quest'anno si sono ritrovati con qualcosa di meno, poi c'era da ridimensionare il discorso anche del monte stipendi, ma ribadisco, succede da tutte le parti, l'Inter ha iniziato il suo mercato non riuscendo a prendere il sostituto di Dumfries, poi lo prende dopo un mese e mezzo di mercato e completa l'organico, però per un mese e mezzo erano solo critiche, alla Roma uguale, non riuscivano a prendere l'esterno, sembrava che non si potesse fare più niente di buono e poi ce l'hanno fatta, la Juventus comunque sta faticando ancora a trovare un altro attaccante. Il Napoli era forse una delle poche squadre di Serie A che non aveva bisogno di tutte queste mosse di mercato, ha avuto da fare delle mosse derivanti anche dagli infortuni in diesa quindi sono stati costretti a intervenire in certi settori del campo, però non era una grande necessità secondo me, vediamo quello che succederà in questo finale e poi in questi 4 mesi fino a dicembre e se ci sarà da intervenire di sicuro penso che ADL interverrà"

Lang può avere mercato in Serie A?

"In Serie A la squadra che era fortemente interessata era decisamente l'Atalanta, però voleva fare un'operazione diversa, meno costosa di quella che stanno facendo per Rowe perché per Rowe hanno offerto 35mln più 5 di bonus, evidentemente volevano delle condizioni economiche diverse. Il Napoli lo cede solo a titolo definitivo e anche una valutazione troppo alta, io credo che Lang a livello di caratteristiche farebbe un profilo interessante per la Fiorentina, perché la Fiorentina cerca un esterno di quel tipo lì però se non l'ha fatto finora evidentemente è perché ci sono altre idee, quindi vediamo che succede in queste ultime tre giornate di mercato, perché come spesso accade si sente tutto il contrario di tutto, però io credo che Napoli nessuna cosa abbia sempre avuto un preciso messaggio, che è quello di monetizzare, perché Lang non può uscire senza che ci sia un ritorno economico".