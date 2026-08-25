Napoli-Como, vendita libera e sold-out vicino. Il Club: "Riempiamo il Maradona!"

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Prosegue la vendita libera per Napoli-Como, in programma domenica 30 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona, come ha ricordato il club sui suoi canali social aggiungendo anche un "Riempiamo il Maradona". Al momento risultano sold-out i settori superiori ad eccezione della Tribuna Posillipo e Nisida. Diaponibilità per l'anello inferiore di Curve e Distinti. Di seguito i prezzi ed i dettagli diffusi dal club per i biglietti:

Napoli-Como, i prezzi

Settore FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €

TRIBUNA NISIDA100,00 €120,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €165,00 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 Agosto 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 23 Agosto 2026 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI

Dalle ore 12:00 di lunedì 24 Agosto 2026 e fino alle ore 12:00 di martedì 25 Agosto (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di Domenica 31 Maggio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 15:00 di martedì 25 Agosto 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.