Podcast Fedele: "Il Napoli ha messo 100mln in frigo per 3 che non giocano"

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè.

"Raspadori poteva essere un profilo diverso per la Roma, così come Zirkzee. Gasperini magari non sarà contentissimo, però Raspadori ha fatto un’altra scelta, anche perché i termini dell’acquisizione erano differenti. Si parlava di un acquisto a titolo definitivo o di un diritto che, di fatto, diventa obbligo.

Raspadori poteva servire al Napoli? Secondo me sì, è un giocatore ideale da seconda punta. Però il problema è: se giochi con Raspadori, chi fa la punta centrale? De Bruyne e Lukaku hanno avuto problemi fisici, ci vogliono mesi per rientrare davvero, e in questo periodo di impegni ravvicinati qualcuno deve reggere l’attacco".

"Lookman? Nel mercato se ne dicono tante. Il Napoli può acquistare Lookman solo a determinate condizioni: aumento di capitale oppure la cessione contemporanea di due giocatori come Lucca e Lang. Ma a gennaio è difficile muovere certe cifre. I 22 milioni di Raspadori, per esempio, saranno pagati l’anno prossimo: quest’anno è solo un prestito da un milione e mezzo".

"Lucca? Io credo che non possa andare via. Serve per fisicità e completezza di ruolo. Il Napoli, infatti, ha bloccato anche la partenza di Ambrosino. Alcuni giovani andranno via in prestito, come Ambrosino a Venezia, ma Lucca resta utile".

"Lang? È un giocatore che accende scintille, come un bengala, ma poi nella fase realizzativa pecca. È estemporaneo. Nei campionati come quello olandese le marcature sono meno aggressive, qui è diverso. Doveva fare molto di più. Il Napoli ha speso cento milioni messi in frigo per Lang, Lucca e Beukema che non giocano".

"Che prospettive per De Bruyne? È stato un grande giocatore, lo apprezzo molto, ma costa tanto e giocherà poco fino a fine stagione. Il Napoli dovrebbe alleggerire il monte ingaggi. I due nomi sono Lukaku e De Bruyne. Non vedo un futuro a lungo termine per entrambi. Per far convivere De Bruyne, Conte ha dovuto sacrificare il “tuttocampista”, spostandolo più a sinistra e valorizzando gli inserimenti. Parliamo di un giocatore di grande utilità, non un fuoriclasse, ma uno alla Gerrard o Tardelli: forza fisica, corsa, inserimento. Oggi sta rendendo tantissimo".