Podcast Futuro De Bruyne, Mandato: "Tutto dipende da progetto Napoli e destino Conte"

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Tommaso Mandato, operatore di mercato, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Quali sono le tue sensazioni sulla prossima estate? Credi che De Bruyne possa realmente restare o andare via?

"È chiaro che siamo nel campo delle sensazioni, perché ci sono tante variabili che determineranno il futuro non solo di De Bruyne ma anche del percorso del Napoli. Innanzitutto l'incontro tra Antonio Conte e il presidente, in cui si definirà una volta per tutte la volontà di proseguire e capire qual è il progetto del Napoli. Per quanto riguarda De Bruyne, penso che sia legato anche a questa scelta. È chiaro che il contratto che lo vincola ancora al Napoli non è da poco, quindi una riflessione va fatta inevitabilmente. Lo dico con amarezza, perché stimo De Bruyne come campione, però dobbiamo anche mettere sulla bilancia quello che è stato il suo contributo in relazione all'alto esborso economico che il Napoli sostiene per il suo contratto."

Vedremo cosa emergerà dall’incontro tra Conte e De Laurentiis, sia sul rapporto tra i due sia sulla strategia societaria. Quanto è importante questo aspetto per il futuro del Napoli?

"Credo che questo sia il primo aspetto da sottolineare. Qual è il progetto che emerge con Conte o senza Conte? Se Conte vuole ridisegnare la squadra? Oggi si parla molto dell’aspetto estetico, ma io sono per il calcio efficace, perché è quello che vince. Poi c’è qualche miglioria da fare: un dato oggettivo è che il Napoli quest’anno, ma anche l’anno scorso, ha fatto pochi gol e migliorando questo aspetto migliori anche prestazioni e risultati, che non sono stati malvagi. In un’ottica di crescita, questo deve essere l’imprimatur più importante a livello strategico sul mercato."

Quanto conta mantenere equilibrio economico e sostenibilità nella gestione del club?

"Secondo me è fondamentale insistere su questo punto. Il Napoli in questi anni di gestione De Laurentiis ha guardato innanzitutto all’equilibrio economico e ha fatto qualcosa di incredibile, con risultati molto importanti. A differenza di altre squadre indebitate, il Napoli ha mantenuto una gestione sana. Possiamo avere opinioni diverse sul presidente, ma ragionando da uomini di calcio credo che vada elogiato. Il Napoli non può inseguire lo scudetto immediato rischiando situazioni economiche difficili. Bisogna restare stabilmente ad alto livello nel calcio italiano, magari con un programma diverso rispetto agli ultimi anni. L’anno di Spalletti lo dimostra: quando tutto funziona, si può vincere anche così."

Ti chiedo infine su Conte: se il club abbassa il monte ingaggi e punta su profili più giovani, pensi che possa restare?

"Significa valutare se ci sono altre offerte più allettanti oppure scommettere ancora su Napoli e proseguire un percorso che finora ha dato risultati importanti. Parliamo di un progetto positivo, con grandi soddisfazioni. Io mi auguro che rimanga, perché sarebbe interessante vedere questa ulteriore sfida e capire fin dove può arrivare il Napoli. Conte conosce l’ambiente ed è una garanzia."