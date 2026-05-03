Conte resta? Alvino: "Meno del 50%. Nell’incontro ADL chiederà di infortuni e non solo"

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"Una cosa è certa: non voleranno gli stracci, nel caso in cui dovesse accadere".

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso del 'Salotto Azzurro', ha parlato del futuro di Antonio Conte: "Permanenza di Conte al Napoli? Ad oggi meno del 50%. Come l'anno scorso per esempio eravamo tutti convinti che Conte lasciasse il Napoli, diciamo che la percentuale era 95-96%, ma lo stesso Conte sapeva di andare via. Tanto è vero che si è incontrato, quando poi Chiellini ha detto: 'Questa è la campagna acquisti'. Questi la campagna acquisti non la fanno, Conte rimane, questa è storia. Detto ciò, io oggi mi sento di contestualizzare che dall'incontro che si terrà tra De Laurentiis e Antonio Conte è più probabile che si vada verso l'interruzione anticipata del rapporto che verso il prolungamento. Ad oggi, poi magari i due ci stupiscono.

La scelta di chi sarebbe? Di comune accordo. Una cosa è certa: non voleranno gli stracci, nel caso in cui dovesse accadere. Ballano 9 milioni di euro e oggi chi sputa su 9 milioni di euro? Conte andrebbe via rinunciando totalmente a quella cifra? Conoscendo De Laurentiis, non ama dare buona uscita a nessuno.

E' chiaro che il Napoli nel corso degli anni ha mantenuto una linea economico-finanziara che si è basata molto sul discorso delle plusvalenze. E' chiaro che il Napoli cerca di tornare a prendere dei ragazzi giovani. Ma questo non può essere l'unico argomento per il quale si crea il muro tra De Laurentiis e Conte, perchè Conte potrebbe sorprendentemente accettare questa progettualità. Ma non è solo questo, perchè quando si siederanno ci sono un po' di problemi legati a questa stagione, De Laurentiis vorrà capire, ad esempio il discorso degli infortuni ma non solo. Ogni anno si tira la linea si capiscono le cose che sono andate bene, male o quelle da migliorare e soprattutto quella che è la progettualità per tenere il Napoli ad altissimo livello".