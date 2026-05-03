Conte resta? Alvino: "Meno del 50%. Nell’incontro ADL chiederà di infortuni e non solo"
Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso del 'Salotto Azzurro', ha parlato del futuro di Antonio Conte: "Permanenza di Conte al Napoli? Ad oggi meno del 50%. Come l'anno scorso per esempio eravamo tutti convinti che Conte lasciasse il Napoli, diciamo che la percentuale era 95-96%, ma lo stesso Conte sapeva di andare via. Tanto è vero che si è incontrato, quando poi Chiellini ha detto: 'Questa è la campagna acquisti'. Questi la campagna acquisti non la fanno, Conte rimane, questa è storia. Detto ciò, io oggi mi sento di contestualizzare che dall'incontro che si terrà tra De Laurentiis e Antonio Conte è più probabile che si vada verso l'interruzione anticipata del rapporto che verso il prolungamento. Ad oggi, poi magari i due ci stupiscono.
La scelta di chi sarebbe? Di comune accordo. Una cosa è certa: non voleranno gli stracci, nel caso in cui dovesse accadere. Ballano 9 milioni di euro e oggi chi sputa su 9 milioni di euro? Conte andrebbe via rinunciando totalmente a quella cifra? Conoscendo De Laurentiis, non ama dare buona uscita a nessuno.
E' chiaro che il Napoli nel corso degli anni ha mantenuto una linea economico-finanziara che si è basata molto sul discorso delle plusvalenze. E' chiaro che il Napoli cerca di tornare a prendere dei ragazzi giovani. Ma questo non può essere l'unico argomento per il quale si crea il muro tra De Laurentiis e Conte, perchè Conte potrebbe sorprendentemente accettare questa progettualità. Ma non è solo questo, perchè quando si siederanno ci sono un po' di problemi legati a questa stagione, De Laurentiis vorrà capire, ad esempio il discorso degli infortuni ma non solo. Ogni anno si tira la linea si capiscono le cose che sono andate bene, male o quelle da migliorare e soprattutto quella che è la progettualità per tenere il Napoli ad altissimo livello".
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