Festa Inter, John De Laurentiis: "Non vivrete mai la nostra stessa gioia"

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Si festeggia a Piazza Duomo a Milano, ma a molti ritornano alla mente i festeggiamenti avvenuti a Napoli l'anno scorso.

L'Inter batte il Parma 2-0 a San Siro ed è campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia. Si festeggia a Piazza Duomo a Milano, ma a molti ritornano alla mente i festeggiamenti avvenuti a Napoli l'anno scorso.

John De Laurentiis, nipote del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e figlio di Valentina, pubblica sul suo account Instagram due storie dei festeggiamenti del terzo e del quarto scudetto conquistato dagli azzurri nel 2023 e nel 2025. A corredo delle immagini il giovane De Laurentiis scrive: "Non vivrete mai la nostra stessa gioia e non sarete mai come noi".