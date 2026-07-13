Podcast Gautieri: "Il vero nodo è De Bruyne: ecco come lo utilizzerei nel Napoli di Allegri"

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Carmine Gautieri a Radio Tutto Napoli: Allegri, De Bruyne, Vergara e il modulo del nuovo Napoli.

Carmine Gautieri, ex attaccante del Napoli, oggi allenatore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Martedì sarà il giorno della presentazione di Massimiliano Allegri. Che allenatore ti aspetti e come pensi che si sposerà con la piazza di Napoli?

"Intanto arriva un allenatore che porta a Napoli il suo bagaglio, perché ha vinto sei Scudetti, ha vinto delle Supercoppe, delle Coppe Italia, ha disputato due finali di Champions. È un allenatore vincente. Arriva in un ambiente dove sa benissimo che si vive di calcio, perché comunque l'ha vissuto anche da calciatore e sa benissimo che prima di lui c'è stato un allenatore come Antonio Conte, che è stato determinante sotto tanti aspetti. Il presidente ha preso un allenatore forte che si sposa bene con la piazza di Napoli, dove ha una rosa che, secondo il mio punto di vista, se questi sono i giocatori e se il Napoli andrà a rinforzarla, è una rosa da 4-3-3. Lui ha avuto anche un allenatore, perché abbiamo giocato insieme a Perugia, che era Giovanni Galeone, il quale faceva il 4-3-3, e penso che questo sistema di gioco si sposi bene con una piazza come Napoli."

Il Napoli sta seguendo profili come Favasuli e Bellanova, giocatori abituati a fare i quinti di centrocampo. Che indicazioni danno questi nomi sul sistema di gioco di Allegri?

"Io penso che sugli acquisti che vorrà fare il Napoli bisognerà essere chiari, lucidi e capire la rosa che si ha a disposizione. Posso dire che, per i nomi che hai citato, possono essere giocatori giusti, ma bisogna capire anche il discorso degli adattamenti. Io non so se Favasuli o Bellanova possano essere giocatori da quinti, ma sono sicuro che il Napoli, per me, è una squadra da 4-3-3. Quando vai a pensare a un acquisto come Favasuli o Bellanova devi capire anche cosa hai in rosa. Quando hai un giocatore come McTominay, come Lobotka, quando hai esterni da 4-3-3, io penso che non devi assolutamente modificare nulla. Anzi, forse il Napoli dovrà porsi il problema per quanto riguarda De Bruyne. Se vai a giocare con il 4-3-1-2 è normale che De Bruyne possa giocare lì, oppure con il 3-5-2. Ma in questa situazione abbiamo visto anche l'anno scorso che, adattando un giocatore come De Bruyne, hai dovuto mettere fuori altri giocatori. Quando hai un vestito perfetto non riesco a capire perché lo devi modificare. Io Max lo conosco benissimo, è un ragazzo molto intelligente, è un amico e penso che lui avrà le idee chiare su come dovrà far giocare il Napoli. Poi gli acquisti possono venire, l'importante è che siano acquisti sì per il futuro, ma soprattutto funzionali al discorso tattico del Napoli."

In quale zona del campo vedi meglio Antonio Vergara?

"È un giocatore che lo puoi far giocare da esterno a sinistra, lo puoi utilizzare anche in qualche partita a destra come vice Politano, perché ha qualità per venire dentro, ha qualità nel saltare l'uomo e ha qualità nel calciare in porta. In Vergara il problema non me lo creo, perché in un 4-3-3 lo puoi adattare anche in qualche ruolo dove magari ha giocato poco, ma ci arriva subito perché è uno che vede la porta ed è uno che attacca anche la profondità. Da esterno a piede invertito può fare tranquillamente la sua parte."

Allegri sembra voler puntare molto su De Bruyne. In un 4-3-3 dove lo collocheresti?

"Io vi faccio una domanda: in un 4-3-3 voi De Bruyne dove lo fareste giocare? Secondo il mio punto di vista lo devi adattare. Vuol dire che devi anche avere un equilibrio giusto, perché se vai a giocare con De Bruyne mezz'ala sinistra, giochi con un attaccante esterno offensivo che può essere Santos e dall'altra parte hai Politano. Ti diventa una squadra, secondo me, ultra offensiva. Io spero che le due fasi vengano fatte bene e poi puoi anche giocare con De Bruyne. Per me l'unico ruolo in un 4-3-3 è quello della mezz'ala, ma lo devi adattare. Puoi adattarlo anche da esterno sinistro, però secondo me non ha la gamba per fare continuamente gli inserimenti. Quando si parla di un 4-3-3 non basta mettere la squadra in campo. Ci devono essere gli inserimenti, il primo taglio, il secondo taglio, bisogna arrivare sulle situazioni giuste. Il 4-3-3 è un sistema di gioco, ma poi ci sono i tempi di gioco, gli inserimenti e i movimenti. Questo non lo so se De Bruyne lo può fare. Forse sì, ma gli devi dare meno compiti difensivi e più compiti offensivi. L'importante è che dall'altra parte, se lo fai giocare da mezz'ala sinistra, Politano venga molto dentro a dare una mano ai centrocampisti. Allora sì che lo puoi fare, ma soprattutto tutta la catena di sinistra deve lavorare molto nel coprirlo. Noi stiamo parlando di un giocatore straordinario. Io l'anno scorso, se fossi stato l'allenatore, De Bruyne lo avrei fatto giocare sempre, se avessi utilizzato il 3-5-2, perché è un giocatore straordinario. In un 4-3-3 lo devi adattare, ma soprattutto devi mettere i compagni nelle condizioni di dargli compiti diversi."