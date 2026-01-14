Podcast Gnocchi: "Parma bene fuori, ma non ho aspettative a Napoli. Vi dico il risultato..."

L'attore comico e grande tifoso del Parma Gene Gnocchi è intervenuto nel corso di 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Napoli-Parma? Non particolari aspettative positive, perché conosco bene il Parma e il Napoli. Direi anche se c’è stato il precedente del Verona, dove il Napoli non ha fatto il risultato pieno, credo che sia una vittoria abbastanza scontata per il Napoli.

Reazione di Conte al rigore concesso all’Inter? Conte mi ha un po’ stupito, mi è sembrato che lo stesso Oriali non ha fatto tempo a fermarlo. Mi sono allenato con Antonio al Bari, conosco bene lui e il fratello. Addirittura c'era ancora il preparatore atletico Ventrone, che purtroppo non c'è più e quindi so che Antonio ha determinate caratteristiche. Però secondo me qui è stato un po’… La squadra stava giocando benissimo, poi rigori come quelli ne abbiamo visti tanti dati. Quindi mi è un po' stupito, perché lo conosco e quando vuol fare casino lo fa davvero lì. Mi è sembrato un po' fuori tempo, fuori contesto diciamo. Anche un po' strategico? Sì, lui è sempre strategico, però in questo caso insomma diciamo che mi è un po' stupito così, negativamente.

Qualcosa che non Var in questo momento? Sono contrario al Var che invece di semplificare le cose le ha complicate tantissimo. Soprattutto non c’è uniformità di giudizio, non c’è una regola fissa per interpretare il Var, tutte le volte invece di dare un responso adeguato è un casino”.

Una definizione al Napoli di Antonio Conte? Direi che è un Napoli oltre le previsioni, perché con tutti gli infortuni che ha avuto non pensavo che giocasse a questi livelli. C’è assolutamente la mano di Conte.

Corsa a tre per lo scudetto o c’è anche la Juve? Va inserita anche la Juve di Spalletti che darà filo da torcere a tutti. E’ una Juve che sa cosa fare e come stare in campo, Spalletti ha trovato la quadra. La vedo anche meglio del Milan, la vedo come terzo incomodo tra Inter e Napoli.

Allegri? Mi aspettavo quello che sta facendo perché è un pratico, non è a livello di forze in campo delle altre tre. Gli manca qualcosa dietro, perché rischiano troppo. La cosa sconvolgente è il rendimento di Modric, io amo questi giocatori, sono ad esempio innamorato di Lobotka. Ma Modric al Milan sta facendo il secondo di Allegri in campo, il Landucci in campo.

ADL più pacato? Avendo un allenatore come Conte devi essere per forza pacato, non era scontato. Ma De Laurentiis è una persona estremamente intelligente e ha capito che doveva fare un passettino indietro.

Champions per le italiane? Rispetto all’inizio La Juve ha migliorato tanto, così come il Napoli che aspetta qualche rientro. Anguissa è quello più vicino a rientrare, è veramente tanto per la squadra, così come Neres è tanta roba.

Pronostico per Napoli-Parma? Uno fisso, 2-0 o 3-1. Il Parma ha Pellegrino e Bernabè che sono due giocatori non da Parma e fuori casa si esprime meglio. Ma per me il pronostico è un secco classico”.