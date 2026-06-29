Podcast CdS, Salvione: "GIla? Napoli e Lazio in vent'anni non hanno fatto neanche un affare..."

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Pasquale Salvione a Radio Tutto Napoli parla di diverse tematiche: il rinnovo di Spinazzola, l'eventuale arrivo di Gila e non solo.

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Allegri? Non credo ci sia nulla di anomalo. I dirigenti del Napoli erano perfettamente a conoscenza della situazione. L'accordo con Allegri è stato definito da tempo e bisognava semplicemente attendere che si liberasse dal Milan. Non ho mai avuto dubbi sull'esito della vicenda. Penso che in queste settimane il lavoro sia già stato impostato e che Allegri sia pronto a prendere le redini del Napoli."

Le tempistiche, però, restano particolari...

"Sì, sono sicuramente insolite, ma bisogna ricordare che l'intesa non è stata raggiunta oggi. Il Napoli sapeva benissimo che Allegri avrebbe dovuto risolvere il proprio rapporto con il Milan. Da almeno due o tre settimane, a mio avviso, Allegri e il Napoli stanno già lavorando insieme in vista della prossima stagione."

È arrivato il rinnovo di Leonardo Spinazzola. Una scelta condivisibile?

"Assolutamente sì. Spinazzola era arrivato tra tanti dubbi, dopo essere stato praticamente scaricato dalla Roma, e invece si è preso una grande rivincita. È diventato un leader del gruppo, una figura importante nello spogliatoio. Ha dimostrato di meritare questo rinnovo. È chiaro che oggi non può disputare cinquanta partite a stagione, ma avere un giocatore capace di ricoprire più ruoli sulle corsie esterne rappresenta una risorsa preziosa."

Sul mercato il nome più caldo resta quello di Mario Gila. A che punto è la trattativa?

"Lo ripeto da tempo: in oltre vent'anni di presidenze De Laurentiis-Lotito non è mai stato concluso un affare tra i due club e un motivo ci sarà. Sono due presidenti che difendono con forza le proprie posizioni. Oggi la distanza tra domanda e offerta esiste ancora, ma il Napoli ha già trovato l'accordo con il giocatore. Adesso bisognerà capire quanto resisterà il club azzurro e soprattutto quale sarà la volontà di Gila. Le aste il Napoli non le fa e l'offerta non cambierà. Se il giocatore continuerà a spingere per il trasferimento, il passare delle settimane potrebbe favorire il Napoli, anche se nel mercato gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo."

Lukaku e De Bruyne sono impegnati al Mondiale. Quale futuro immagina per loro?

"Io credo che possano restare entrambi. Sono due giocatori molto apprezzati da Massimiliano Allegri. De Bruyne è un fuoriclasse assoluto, un calciatore di qualità che piace tantissimo all'allenatore. Lukaku, invece, è un attaccante che Allegri aveva già provato a portare alla Juventus. Se non ci saranno sviluppi inattesi, penso che entrambi siano destinati a restare al Napoli e ad avere un ruolo importante nel progetto tecnico della prossima stagione."