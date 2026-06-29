Allegri-Napoli, firmato il contratto! Sky: "Si attende solo l'annuncio"

vedi letture

Calciomercato Napoli, Massimiliano Allegri ha firmato il contratto che lo legherà agli azzurri per tre anni: si aspetta solo l'ufficiazzazione di ADL

Massimiliano Allegri ha firmato il contratto con il Napoli: lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport. Manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare con il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis, ma è solo questione di tempo: il tecnico livornese siederà sulla panchina azzurra.

Allegri-Napoli, al via un progetto di 3 anni

Max Allegri si è legato agli azzurri con un contratto triennale: il club di De Laurentiis è pronto a ripartire con un progetto a lungo termine dopo il biennio di Antonio Conte. In generale, dopo Maurizio Sarri il Napoli non è mai riuscito a portare avanti un ciclo tecnico per più di due anni: l'idea, stavolta, sembra essere proprio questa, dando fiducia ad Allegri con un triennale secco anziché biennale con opzione, come si pensava all'inizio.