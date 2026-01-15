Radio TN Fanpage, Chesi: "Ok infortuni e stanchezza, ma con Verona e Parma in casa devi vincere"

Sergio Chesi, giornalista, responsabile dei servizi sportivi di Fanpage, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Da un paio di mesi abbondanti il Napoli ha gli uomini contati ed è impossibile fare le rotazioni in determinati ruoli, quindi chi va in campo non riesce a tenere alto il livello dell'intensità. Secondo me ci sta vedere quindi prestazioni sotto ritmo, come ieri contro il Parma o come contro l'Hellas Verona. Contro squadre che non lasciano spazi, come il Parma, diventa difficile se non tiene alta l'intesità. Ieri il Napoli ha creato molto poco. Forse col gol dopo 10 minuti staremmo parlando d'altro, ma le difficoltà strutturali restano".

Il Napoli poteva fare di più nonostante le defezioni?

"Il Parma non era il miglior Parma nell'undici di partenza e i valori sono più bassi del Napoli. Non mancavano dunque i mezzi tecnici, ma quello che è venuto a mancare è l'energia, come spesso ha riconosciuto anche Conte. Ieri il Napoli è sembrato spento per quasi tutta la partita. Questo problema va risolto, per gestire le energie diversamente e per tenere un livello di intensità simile in tutte le parti. Mancano i giocatori, manca la brillantezza fisica e allora il Napoli diventa una squadra non dico normale, ma sicuramente più prevedibile. Ieri sono mancati anche i cambi. In certe partite hai bisogno di cambiare marcia. Allegri, ad esempio, lo dice sempre. Ma il Napoli non ha i giocatori per fare questo tipo di ragionamento in questo momento. L'unico ad aggiungere qualcosa ieri è Vergara. Lucca, messo al 90', mi fa pensare che ormai sia completamente fuori dal progetto. Non può non essere considerata un'attenuante la situazione infortuni, fermo restando che poi con Verona e Parma in casa devi vincere".

Il calendario, inoltre, non concede sconti: c'è subito il Sassuolo.

"Andando oltre il Sassuolo, poi, c'è la Champions League e si entrerà in questo loop nel prossimo mese, perché poi ci sarà anche la Coppa Italia. Non ci sarà mai un momento per rifiatare. Da questo punto di vista comunque mi fiderei di Conte. Anche lo scorso anno c'è stato un momento in cui si viveva una situazione di problematicità, ma Conte è sempre riuscito a modo suo, a volte anche facendo casino o ricompattando la squadra, a tirare fuori qualcosa. E questo è il valore aggiunto dell'allenatore. Il Napoli deve poggiarsi su questa sua capacità".