Radio TN "I sistemi di potere fragili cadono subito...", il dibattito sul tema arbitrale a Passionapoli

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Nel caos legato all’ultima inchiesta arbitrale, emergono letture che vanno oltre il singolo episodio e provano a interpretare il sistema nel suo complesso.

Nel pieno del caos legato all’ultima inchiesta arbitrale, emergono letture che vanno oltre il singolo episodio e provano a interpretare il sistema nel suo complesso. Ne hanno parlato, con vedute molto diverse, anche Nicola Luongo e Guido Gaglione su Passionapoli, trasmissione in onda su il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli.

Nicola Luongo: "In generale esistono i sistemi di potere forti e sistemi di potere fragili. Quello a cui stiamo assistendo è molto fragile. Ma proprio di basso livello. E' un sistema abbastanza chiaro ma è caduto subito. Quando tu non porti tutti dalla tua parte, i sistemi di potere vengono attaccati e quando vengono attaccati cadono. Se sono partite queste denunce ci sta qualcuno che non ha avuto quello che doveva avere… dinamica semplice". Il punto si sposta poi sull’impatto complessivo: "Se ogni quattro o cinque anni esce uno scandalo del genere… agli occhi del mondo facciamo una brutta figura ogni quattro anni".

Guido Gaglione invece va su una lettura più garantista della situazione: "Rispetto a questa situazione, in questa fase, se vogliamo essere persone corrette e rispettose, non dobbiamo accusare, sbeffeggiare o ridicolizzare i presunti indagati. Poi, quando la Magistratura avrà fatto il suo corso, accetteremo i verdetti e a quel punto prenderemo posizione a quelli che saranno 'fatti conseguenza di un indagine'. Non mi accodo a questo rumore e questo fragore che si sta diffondendo su più fronti"