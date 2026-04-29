Napoli-Sarri, CdM: "Resta l'ipotesi più forte se Conte va via"

vedi letture

De Laurentiis si sta guardando intorno, non può farsi trovare impreparato e sta studiando le opportune soluzioni

Il Napoli pensa al futuro e secondo il Corriere del Mezzogiorno in edicola quello di Maurizio Sarri, in caso di addio di Antonio Conte a fine stagione, resta il nome più suggestivo per la prossima stagione: "De Laurentiis si sta guardando intorno, non può farsi trovare impreparato e sta studiando le opportune soluzioni se dovesse esserci poi la separazione con Antonio Conte, uno scenario da prendere in considerazione.

Roberto Mancini è tra i profili finiti sotto osservazione ma nella lista dei possibili sostituti di Conte, nel caso in cui vada via, l’opzione più suggestiva e anche più forte riguarda il ritorno di Maurizio Sarri. È un’idea che stuzzica per la stagione del centenario, i programmi per una squadra più giovane e meno onerosa riguardo agli ingaggi sembrano sposarsi anche con il lavoro compiuto alla Lazio in mezzo a tantissime difficoltà" si legge sul quotidiano oggi in edicola.