Inter-Roma dello scorso anno, Repubblica: "Procura pronta ad acquisire file audio e video"
Inter-Roma è una delle le partite che può finire sotto la lente della Procura di Milano. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica che parla del caso che riguarda riguarda la mancata concessione di un rigore ai nerazzurri per un contatto su Bisseck. L’episodio è stato segnalato nel noto esposto del guardalinee Rocca e confermato anche da un ex arbitro.
Secondo quanto emerso, Gervasoni, vice di Rocchi e responsabile del Var, avrebbe scoraggiato gli ufficiali al monitor di quella gara, Di Bello e l’assistente Piccinini, dal richiedere la revisione dell’azione, nonostante la volontà di intervenire. A tal proposito Repubblica oggi in edicola scrive: “la procura di Milano ora si riserva di acquisire al più presto i file audio e video originali di quei minuti accendendo dunque un faro
sull’accaduto e le eventuali responsabilità”.
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