Occhio a Rafa Marin: può 'scegliere' il Napoli e diventare il primo acquisto in difesa

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Il primo rinforzo sarà quindi in difesa: Rafa Marin viene da una stagione da protagonista assoluto con il Villarreal.

Il primo rinforzo sarà quindi in difesa: Rafa Marin viene da una stagione da protagonista assoluto con il Villarreal. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta del possibile ritorno alla basa del difensore spagnolo, terzo in classifica in Spagna alle spalle di Barcellona e Real Madrid. Marin ha messo insieme 20 presenze con un gol in campionato, più cinque presenze in Champions con un assist e tre in Coppa del Re. Totale minuti in campo: 2396. Insomma, è una certezza per il Villarreal che ha anche un diritto di riscatto a proprio favore.

Voglia di Napoli

Rafa Marin potrebbe scegliere Napoli secondo il quotidiano: "Ecco, qui sta il punto della questione: il club spagnolo vuole tenerlo ma Marin ha la possibilità di decidere il suo futuro. Di fatto, serve il placet del difensore al Villarreal, ma oggi Rafa sembra più attratto dall’ipotesi di tornare a Napoli. Perché? Anche per una questione d’orgoglio: a Napoli ha vinto uno scudetto ma non ha dimostrato il suo valore e tornare per essere un nuovo pilastro della difesa sarebbe una rivincita non banale"