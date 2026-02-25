Foto Il 4º Scudetto a Sanremo: il maestro Campagnoli mantiene la promessa fatta a Radio Tutto Napoli

Detto, fatto: il maestro Enzo Campagnoli ha mantenuto la promessa fatta ai microfoni di Radio Tutto Napoli portando sul palco del Festival di Sanremo il gesto del quarto scudetto del Napoli. Lo ha fatto in occasione dell’esibizione di Samurai Jay, che ha presentato sul palco il brano “Ossessione”. Un momento simbolico che unisce musica e calcio, celebrando il trionfo partenopeo direttamente al Teatro Ariston.

Sanremo 2026 è partito all’insegna della musica e della passione napoletana, con tanti artisti in gara pronti a portare energia e talento sul palco. Tra i Big tifosi del Napoli ci sono Arisa, Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Luché, AKA 7even, LDA e Samurai Jay, mentre tra gli ospiti della serata cover figurano Tullio De Piscopo e Stash dei The Kolors. Un intreccio di musica e passione calcistica ancora più speciale per i fan azzurri.