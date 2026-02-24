Il 4º Scudetto a Sanremo! Il maestro Campagnoli: “Farò questo gesto per Radio Tutto Napoli”

Al via Sanremo 2026 al Teatro Ariston, con tantissimi cantanti in gara e un’attenzione particolare agli artisti napoletani pronti a portare sul palco musica ed energia. Tra i Big che tifano o simpatizzano per il Napoli ci sono Arisa, Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Luché, AKA 7even, LDA e Samurai Jay, mentre tra i direttori d’orchestra spicca il maestro Enzo Campagnoli. Anche alcuni ospiti della serata cover, come Tullio De Piscopo e Stash dei The Kolors, sono dichiaratamente sostenitori partenopei, creando un intreccio di musica e passione calcistica che rende il Festival ancora più coinvolgente per i fan azzurri.

Fari puntati sul maestro Campagnoli, che stasera dirigerà Samurai Jay e farà il gesto del quarto scudetto del Napoli, come annunciato sulla nostra Radio Tutto Napoli: “Facciamo così: vi faccio una promessa. Il mio gesto quando saluto è sempre questo, con il pugno sul cuore. In una delle serate, magari, potrei fare il pugno sul cuore e poi il ‘4’. Così salutiamo tutti i tifosi del Napoli e di Radio Tutto Napoli”. Un gesto simbolico che unisce musica e calcio, portando il 4º scudetto del Napoli direttamente sul palco di Sanremo.