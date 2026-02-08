Conte manda un messaggio al club: "Dobbiamo fare riflessioni su mercato e vivaio!"
Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa, e tra i vari argomenti si è soffermato sul calciomercato e sul settore giovanile mandando un messaggio alla società azzurra: "È una stagione assurda, se siamo intelligenti dobbiamo fare delle riflessioni sul mercato che abbiamo fatto e sul fatto che dal vivaio non possiamo attingere.
Ci sono infortuni di lungo corso come quello di De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Anguissa, Di Lorenzo, ora vediamo McTominay. Complimenti a tutti, anche a i ragazzi come Vergara e Ambrosino, che ha preferito andare a giocare in Serie B. C'è solo da raccogliere i cocci e pensare al Como martedì. Loro si sono riposati, sarà una partita con grandi difficoltà, speriamo di recuperare McTominay, per noi pedina importante".
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
