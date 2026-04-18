Podcast Il punto del Direttore: "Ben svegliati, oggi scoprite che non c'è gioco? ADL rifletta..."

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Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione dopo Napoli-Lazio 0-2, nel corso di 'Napoli in campo' su Radio Tutto Napoli

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione dopo Napoli-Lazio 0-2, nel corso di 'Napoli in campo' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Un Napoli che sembrava non fosse sceso in campo e scelte di Conte incomprensibili:

"Io ci metto sempre davanti problematiche tecniche e tattiche prima dell'atteggiamento, poi magari sarà mancato anche quello perché non credendo forse in quello che fai tecnicamente dopo può subentrare uno scoramento psicologico. In primis abbiamo visto problematiche organizzative enormi: leggevo un po' messaggi in radio ed i social, molti sembrano accorgersi oggi che il Napoli gioca male, qualcuno neanche dopo Parma, ha dovuto attendere oggi... Sono un paio di mesi che diciamo che il Napoli anche quando ha vinto lo ha fatto con episodi e giocate singole: persino a Verona il Napoli aveva fatto una partita simile contro una squadra già retrocessa, segnando all'ultimo secondo. E' una prova sconcertante, ma non possiamo dire che sia un fulmine a ciel sereno: è un Napoli che si trascina da settimane. Paradossalmente da quando hai la settimana tipo e da quando hai l'organico quasi per intero, salvo Di Lorenzo e Neres per carità, ma quasi al completo e stiamo vedendo un Napoli appesantito e senza un briciolo di idee. Il Napoli non riesce a scardinare un qualsiasi tipo di difesa schierata, pure Conte dice non avremmo mai segnato, ma questo è gravissimo, vuol dire non avere idea di come attaccare un blocco basso che in Italia è frequente. Tanti l'hanno scoperto adesso, buongiorno e ben svegliati mi viene da dire! Nelle partite precedenti cosa avete analizzato? In Italia anche molti giornalisti vi hanno mandato fuori strada parlando di concretezza, il gioco all'italiano, conta vincere, ma il Napoli è un pianto da mesi! In Italia però guardano solo al risultato, giudicate le partite dal televideo, ma il Napoli non meritava diverse delle ultime vittorie! Si è messa tanta polvere sotto al tappeto, ora qualcuno stoico vuole continuare a metterla".

La prestazione del Napoli forse non è stata la cosa peggiore della serata:

"Partita veramente orribile, tremenda, una mortificazione, un'umiliazione direi.. ma ancora peggio Conte a livello di comunicazione. Tu parlavi di atteggiamento, ma nel pre-partita un allenatore può presentarsi e dire 'il secondo posto è il primo dei perdenti, cambia poco'? Al di là del messaggio eticamente scorretto che lanci a livello sportivo - il secondo posto è una medaglia d'argento negli altri sport, solo nel calcio si ragiona così - non andava detto né l'anno scorso quando il Napoli era primo e l'Inter seconda e a maggior ragione non andava detto neanche quando la tua squadra è seconda. Dietro un secondo posto c'è un lavoro, un sacrificio, perché devi essere perdente? Questa cosa di dire che il secondo è il primo dei perdenti è una cosa solo juventina, è una cosa alla Boniperti, farà figo con alcuni tifosi, ma è una cosa che a me dà molto fastidio. Che messaggio lanci poi che il posizionamento non conta? E nel post forse ancora peggio".

Il futuro di Antonio Connte non deve essere scontato: la società rifletta

"Non è un discorso di risultati, il mio è un discorso proprio di anti calcio perciò sono arrabbiato: si può pareggiare a Parma ma non si può pareggiare in quel modo facendo il solletico all'avversario con 3 centrali bloccati su mezzo attaccante, si può perdere con la Lazio ma non si può perdere con la Lazio con zero tiri in porta! Pure due anni fa si perse, creando occasioni, prendendo il contropiede, ma si stava costruendo qualcosa. Questa sconfitta deve aprire delle forti riflessioni anche sul futuro: non soltanto se Conte vuole restare o meno, ma pure se il Napoli vuole confermarlo o meno! Credo che De Laurentiis le stia già facendo queste riflessioni, se ci sono le basi reali per andare avanti. Per carità, ha fatto anche un gran lavoro Antonio Conte, ma quest'anno cosa ha costruito? Che basi ha gettato per l'anno prossimo? Io vedo un Napoli che più gioca e più peggiora, più si allena e più peggiora. Molti dicono che alla distanza le squadre saturano con Conte, più di due anni non riesce a restare infatti. Vedo una squadra che potrebbe aver rigettato il calcio di Conte. Io speravo di ritrovare fiducia con 6 buone partite, ma qui si peggiora! Non c'è un campanello d'allarme, ma deve scattare la sirena! Dominati dalla Lazio senza alcuni suoi big, altri li ha tolti al 60' in vista di mercoledì in Coppa Italia. Dissi anche va bene questa prestazione orrenda col Parma, ma ora senza obblighi Conte può proporre un calcio diverso, offensivo. Invece niente... ancora Anguissa lì, male come tutti per carità, ed Alisson ancora fuori, l'unica azione l'ha creata lui, può essere una scorciatoia non avendo gioco ed almeno dà vivacità. Ma poi si va solo da lui con 3 addosso, non abbiamo diversificazione. Purtroppo non abbiamo idee perché l'idea unica quella all'italiana: solidità difensiva e la mentalità di sfangarla con 1 gol, quest'anno casca l'asino perché prende sempre gol e quindi con la media di meno di 1,5gol a partita, l'ottavo attacco per tiri in porta, subisci un gol all'inizio e ti sembra una montagna da scalare. L'anno scorso non prendendo mai gol eri efficace almeno. Ma è possibile che dopo 30 secondi o 5 minuti finisca la partita? Si può rassegnarsi perché sappiamo che non faremo mai 1 o 2 gol? Io sono incredulo, ma da mesi lanciavo l'allarme quando si vinceva in maniera sofferta e immeritata: dove si voleva andare?".

Le motivazioni vengono tirate in ballo?

"Non riduciamo tutto alle motivazioni come hanno fatto nel post-partita. E' svanito il sogno Scudetto e quindi si è fatto questa prova scarica, ma invece a Parma che lo Scudetto era ancora aperto lì cosa mancava? E quella prima? E quelle degli ultimi mesi cosa mancava? Non prendiamoci in giro, la storia dell'energia e la motivazione non regge. Politano ha chiesto scusa, bravo, solo questo bisogna fare con i 50mila del Maradona. In realtà manca il gioco, le idee, Conte da quando ha ritrovato i giocatori non ha più ripreso il filo del gioco, è una squadra piatta, e la difesa a tre ti fa perdere un giocatore nello sviluppo. Li ha tenuti, poi anche con Mazzocchi ne vedevo sempre 3 bloccati, ma interroghiamoci tatticamente: è questo il Napoli che si sta costruendo? Non si fanno 38 partite sull'energia ed i duelli, anche se mancano energie devi avere idee! La Lazio anche in un anno disastroso, contestati, con le cessioni dei migliori, la mano di Sarri è riconoscibile! La lazio non s'è neanche difesa col blocco basso, aveva la linea fuori dall'area e neanche ci siamo entrati! In questo momento la Lazio ottava-nona ha meno gol del Napoli, 3 gol in meno! Cosa dobbiamo aggiungere? Sono molto preoccupato"