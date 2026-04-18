Le pagelle di Caporale: "Anguissa preoccupante, male De Bruyne. Solo tre sufficienze"
Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Napoli-Lazio 0-2 con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Le uniche sufficienze le ho date a tre ragazzi che sono entrati dalla panchina, ad Alisson, Elmas e Gutierrez ho dato il 6, proprio perché magari loro entrando successivamente hanno pagato un po' meno il peso mentale della situazione. Hanno provato a fare qualcosa, ho voluto premiare quantomeno l'atteggiamento leggermente più produttivo. I peggiori i campo sono stati Buongiorno, De Bruyne che non mi è piaciuto, e Anguissa... Oggi darei quasi un voto politico di insufficienza globale, ma se vogliamo fare dei distinguo dobbiamo riflettere: Anguissa che corre in quel modo verso Taylor e si fa distanziare in due metri è preoccupante, soprattutto per un giocatore delle sue qualità. È indice di un ragazzo che ha ancora delle problematiche: Taylor non è uno scattista, non è Mbappé, se ti lascia sul fondo testimonia lo stato di forma del giocatore... A Conte ho dato 5 perché evidentemente - come ha detto lui stesso - non ha preparato bene la partita sotto l'aspetto mentale, sottovalutando questa situazione: se dovessimo giudicare la parte tecnica o tattica andremmo a voti infiniteismali. Ce lo dobbiamo augurare un po' tutti che oggi il problema non sia tecnico o tattico".
Di seguito le pagelle complete di Carlo Caporale per Napoli-Lazio 0-2:
Milinkovic-Savic 5,5
Beukema 5
Buongiorno 4,5
Olivera 5
Politano 5,5
Anguissa 4,5
Lobotka 5
Spinazzola 5
De Bruyne 5
McTominay 5,5
Hojlund 5
Elmas 6
Alisson Santos 6
Gutierrez 6
Giovane 5,5
Mazzocchi s.v.
Antonio Conte 5
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