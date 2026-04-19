Cesarano: "Napoli imbarazzante! Peggio di Bologna, avrebbe perso con chiunque!”

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"Questa prestazione è più imbarazzante persino rispetto al Bologna. Il Napoli ha giocato male al punto che avrebbe perso con chiunque"

Il giornalista Rino Cesarano, intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport, ha criticato aspramente la pessima prestazione del Napoli che ha perso al Maradona contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Questa prestazione è più imbarazzante persino rispetto al Bologna. Il Napoli ha giocato male al punto che avrebbe perso con chiunque. Abbiamo visto anche una squadra senza anima, senza motivazioni, anche gli ultra trentenni. C’è una flessione atletica, ma anche mentale".

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