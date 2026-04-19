Roma, Gasperini non molla: "Siamo ancora in corsa per la Champions"

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"Abbiamo raggiunto il Como, tenuto distante l'Atalanta... non è ancora tutto definitivo: la Juve è a due punti e gioca domani"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Champions è ancora un obiettivo concreto?

"Prima devi conquistare l'Europa League, è matematico. Abbiamo raggiunto il Como, tenuto distante l'Atalanta... non è ancora tutto definitivo: la Juve è a due punti e gioca domani. Dico che c'è un clima diverso, può succedere di tutto in questa fase del campionato. Ce ne sono state moltissime di sorprese in quest'ultimo chilometro. Siamo ancora dentro, ho visto una buona squadra contro una rosa forte che ha fatto la Champions. Abbiamo fatto una bella partita: nel primo tempo, finito 1-1, abbiamo avuto tante occasioni. Poi, le gare con i cambi si modificano sempre un po'. Ma ho visto una squadra che ha fatto belle cose".

L'abbiamo vista emozionarsi. Il suo stato d'animo?

"Vuol dire che sono diventato vecchio (ride, ndr). La risposta della squadra è stata fantastica, questa settimana sono stati ancora più bravi. Il pubblico è straordinario e ha il diritto di non essere contento del teatrino di questa settimana: è una cosa poco gratificante per tutti, mi dispiace essere indirettamente coinvolto. Non voglio però essere messo sullo stesso piano: io voglio chiudere il tutto, non voglio rispondere. Ringrazio tutti per questa serata".