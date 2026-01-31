Radio TN Il punto del Direttore: "Contava la vittoria come non mai. Conte ne ha pochi, ma cambi all'85..."

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha commentato la vittoria sulla Fiorentina sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Gli spunti sono tanti, in primis quello che conta mai come sta volta sono i tre punti. Il Napoli dimostra che in qualche modo è vivo: lo aveva già fatto con il Chelsea, ma temevamo molto questa partita, soprattutto il dispendio fisico. Due giorni e mezzo dopo lo sforzo con il Chelsea, andavi in campo con la Fiorentina, potevi tranquillamente giocare domenica o lunedì. Né Napoli né Fiorentina hanno impegni nella prossima settimana. Dicevo dell'importanza di questi tre punti: per evitare sorpassi in classifica, per riprendere un pochino la marcia, perché il Napoli nelle ultime 7 aveva vinto solo contro il Sassuolo.

Ora il Napoli avrà la settimana tipo, ma quello che non ci voleva è l'infortunio di Di Lorenzo, questo sposta tanti ragionamenti anche sul resto della stagione. È uno dei giocatori di punta della stagione, checché ne dica qualcuno, il capitano gioca ininterrottamente non da mesi ma da anni. Chissà che anche questo possa essere uno dei motivi: è un infortunio traumatico, però in questi casi rispetto al contrasto di gioco è proprio un cedimento del ginocchio. Io ricordo i discorsi che si fecero all'epoca su Ghoulam, gli specialisti dicevano che anche l'infortunio al crociato poteva essere associato all'usura, al giocare ininterrottamente. Però non possiamo di certo dare responsabilità a Conte su questo, ci sta che abbia giocato tante partite come ha sempre fatto, poi se gli veniva risparmiata qualche partita male non faceva. C'è da fare un discorso su Beukema: se Conte non lo prende mai in considerazione, neanche a fronte di un calo evidente i tutti i difensori, allora serve un rinforzo anche lì? Chiedo. Detto questo, la partita ci ha fatto vedere il solito scenario: un Napoli che fa un buonissimo primo tempo e poi cala alla distanza, è fisiologico. Devo fare la solita parentesi: sì, ne avrà pochi, però quei pochi Conte li mette all'85esimo o al 90esimo. Vedendo i giocatori che camminavano in campo, ho temuto altri infortuni muscolari. Beukema non gioca, Giovane entra all'85esimo, Lukaku gioca 5 minuti... Non cambiava nulla per carità, però quei pochi me li aspetto in campo".