Sostituto Di Lorenzo, Venerato fa i nomi: "Tre opzioni, oggi il Napoli decide"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de Il Sabato al 90° dando aggiornamenti sul possibile sostituto di Giovanni Di Lorenzo: "Per quanto riguarda il terzino, il Napoli prenderà una decisione credo oggi. Oggi c’è stato un summit veloce con Conte, ma poi sia Chiavelli che De Laurentiis e Manna hanno parlato dell’esterno. Sul terzino girano solo voci. Una è quella di sempre, cioè il Napoli già quest’estate ha chiamato l’entourage di Juanlu Sanchez del Siviglia. Il problema è che il Siviglia lo vuole cedere a titolo definitivo o in prestito con obbligo e il Napoli questa operazione non la può fare, può fare solo prestiti secchi o prestiti con diritto.

L’altro nome che piace da sempre a Manna, ma non solo a Manna, è Norton-Cuffy del Genoa, ma anche in questo caso bisognerà creare una formula che intrighi il sodalizio rossoblù. Poi si parla anche di un giocatore magari forse meno importante rispetto a questi due, però un giocatore di esperienza, come Gabriele Zappa che gioca nel Cagliari, ha un appeal minore rispetto a questi due nomi, ma può servire alla causa. Credo che sia sfumato Holm, che Manna aveva seguito, perché vicino alla Juve e mi arriva invece dall’agente la smentita di un interesse del Napoli per Calabria, ex Milan e Bologna, che ora gioca nel Panathinaikos".