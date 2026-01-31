La grinta di Juan Jesus sui social: "Nelle difficoltà sento l'orgoglio per i miei compagni"

vedi letture

Il Napoli torna a vincere in Serie A e trova tre punti fondamentali contro la Fiorentina, ma per la squadra di Antonio Conte c'è un'altra pessima notizia: Di Lorenzo è uscito in lacrime in barella e si teme la rottura del legamento crociato. Così Juan Jesus, difensore azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha espresso tutta la sua grinta: "In mezzo alle difficoltà, l’unica cosa che sento è orgoglio per i miei compagni. Tre punti pesantissimi, conquistati con cuore e carattere.

Forza Napoli Sempre". Di seguito il post.