Alisson Santos, ripresi i dialoghi Napoli-Sporting! Venerato: "Arrivano i contratti"

Il Napoli ha preso la sua decisione: è in via di formalizzazione l'operazione che porta ad Alisson Santos dello Sporting CP! La possibilità di prendere Kamaldeen Sulemana aveva tentato gli azzurri, ma l'Atalanta lo ha bloccato nuovamente con l'uscita di Lookman e quindi pare essere l'esterno brasiliano il prescelto per rinforzare l'organico di Antonio Conte. A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, intervenuto a Rai 2 nel corso de Il Sabato al 90°, ha dato aggiornamenti:

"Ieri sera il Napoli aveva praticamente chiuso, aveva definito tutto, commissioni comprese, per il calciatore dello Sporting Lisbona, Allison Santos. Oggi bisognava già avviare le mail e le pratiche. È successo che stamattina Manna ha saputo che Fenerbahce e Atalanta hanno rotto per Lookman e quindi si è rifatto sotto per Sulemana. Cosa è successo però nella giornata? Che l’Atalanta ha trovato l’accordo con un altro club, l’Atletico Madrid, 35 milioni più cinque di bonus. Domani mattina i procuratori di Lookman dovranno invece vedere l’Atletico Madrid, perché il Fenerbahce offriva 9 milioni al nigeriano, gli spagnoli sono fermi a 5, senza poi parlare delle famigerate commissioni. Manna, secondo me, ha fiutato l’affare, ha capito che l’Atalanta venderà Lookman e proprio in questo momento, mentre stiamo andando in onda, Napoli e Sporting hanno ripreso a parlare. Credo che già stanotte, se non domani mattina, arriveranno i contratti e quindi Lang e soprattutto Neres saranno rimpiazzati da Allison Santos".

