Meret a Dazn: "Dispiaciuti per Di Lorenzo, è fondamentale! Vergara? Grandissima qualità"

vedi letture

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

Paragone tra Kvaratskhelia e Vergara? "Sicuramente è un giocatore di grandissima qualità, il ruolo più o meno è lo stesso ma dall'altra parte. È un ragazzo di Napoli e si sa quanto ci tiene a questa maglia e a fare bene. Siamo contentissimi per quello che sta facendo, ci sta dando una grande mano: deve continuare così, con grande umiltà come sta facendo, e si toglierà delle belle soddisfazioni".

Come stai? "Bene, ho preso un colpo in testa ricadendo dalla seconda parata sul colpo di testa. Ho avuto solo un po' di giramento di testa ma è tutto a posto".

Come sta la squadra dopo l'infortunio di Di Lorenzo? "Siamo dispiaciuti per l'infortunio del capitano, speriamo non sia troppo grave e gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Lo aspettiamo perché è troppo importante per noi, sappiamo tutti quello che è per la nostra squadra. È un momento difficile, siamo pochi, però chi sta giocando sta dando tutto. Ora abbiamo una settimana per recuperare un po' visto che non si gioca tra tre giorni come è stato nell'ultimo mese. Proviamo a recuperare qualcuno, siamo un po' stanchi. Però siamo contenti per questa vittoria. Di Lorenzo lo abbiamo visto un po' triste e amareggiato, speriamo che non sia troppo grave, le sensazioni non sono così positive ma c'è sempre la speranza".

È giusto celebrare i tuoi interventi: "Sono contento della mia prestazione e soprattutto per la vittoria, alla fine è quello che conta. Sono stato fermo per parecchio tempo e ho dovuto giocare subito appena sono rientrato per l'infortunio di Vanja. Sono contento per come ho iniziato in queste partite, l'obiettivo è dare una mano alla squadra per continuare a vincere".