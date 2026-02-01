Giuliani: "Infortunio Di Lorenzo conferma che quest'anno è segnato..."

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria degli azzurri contro la Fiorentina: "Un Napoli con non più di 45 minuti nelle gambe porta a casa una vittoria di incredibile importanza. Vergara uomo del momento e non solo per il goal. Che giocatore! McTominay favoloso, Juan Jesus e Meret meritavano questa serata. L’infortunio di Di Lorenzo conferma che quest’anno è incredibilmente segnato…".