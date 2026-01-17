Radio TN Il punto del Direttore: "Troppi senza benzina, 2T allarmante. Ko Rrahmani? 17 gare di fila..."

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha commentato la vittoria sul Sassuolo sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "I tre punti hanno sempre grande importanza, poi il Napoli non aveva margine d'errore se voleva stare un minimo in scia delle altre due, anzi bisognava guardarsi alle spalle. Risultato imprescindibile ma non facciamoci condizionare solo da questo. Qui hai segnato al primo tentativo con il piattone di Lobotka, il tiro che è mancato nelle precedenti gare: dicevamo spesso che bisognava sbloccarla anche con un tiro da fuori o dal limite.

In linea generale il Napoli sta vivendo anni straordinari, nello specifico fa parte del giornalista fare una critica di un certo tipo, intesa come racconto e analisi. È chiaro che qualcosa non va: non è stata di certo una grande prova, ma non vogliamo neanche chiederla perché la squadra è abbastanza cotta usando le parole di Conte di qualche settimana fa. Il Sassuolo ha calciato tantissimo verso lo specchio, ha chiuso con più xG del Napoli. Poi gli episodi ci hanno favorito, ma non vedo una prova così diversa da quelle con il Parma e il Verona. Anzi, se con il Verona si completava la rimonta avremmo apprezzato il secondo tempo. Io vedo tanti giocatori con la benzina stra finita, l'allarme c'è purtroppo. Non è una critica ma l'analisi della situazione: nell'ultima mezz'ora correvano solo i giocatori subentrati. È molto allarmante in vista della gara di Copenhagen che il Napoli non può fallire, altrimenti si ritroverebbe subito fuori dalla Champions.

Questi allarmi dobbiamo coglierli: ecco, Vergara ha dimostrato che può giocare pure lui in questo Napoli, poteva giocare già prima probabilmente, per far riposare qualcuno ed evitare degli infortuni. Aggiungerei che non c'è soltanto sfortuna, gli infortuni non possono essere solo quello: Rrahmani che gioca 17 gare di fila da titolare, nel momento in cui ha un problema non è solo sfortuna, dal mio modestissimo punto di vista. Lì devi un po' intervallare: una partita ogni tanto potevi adattare Juan Jesus o Buongiorno a centro. Hai anche Marianucci... Ogni 5-6-7 partite puoi cambiare così riduci il rischio. Poi gli infortuni possono capitare anche con un minuto soltanto, per carità, ci mancherebbe a buttare la croce addosso a Conte. Però una partita ogni tanto poteva ruotarla anche Rrahmani: aveva già avuto un infortunio, ha fatto 17 gare di fila con il Napoli e poi c'è la nazionale".