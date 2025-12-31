L'ultimo dell'anno su Radio TuttoNapoli: dalle 9 c'è "Il Bar di TuttoNapoli"

Anche in questo ultimo giorno dell'anno ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net! Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso ed i loro ospiti fino alle ore 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Davide Baratto che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonino Treviglio, Davide Baratto, i loro opinionisti per le ultimissime e gli auguri di Buon Anno da parte di tutta la nostra squadra prima di un giorno di stop. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le smart tv Android (in arrivo per Samsung ed Lg)