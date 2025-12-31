Lang ceduto a gennaio? Manna non lo esclude: "Nessuna decisione a priori"

Noa Lang ceduto nel mercato di gennaio? A rispondere su questa possibilità è Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che ai microfoni dello Sport ha trattato diversi temi legati alla prossima sessione del mercato.

Il mercato può coinvolgere anche Lang?

"Arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento".

Neres merita la Seleçao?

"Secondo me sì, ma deve dare continuità al suo gioco. Il Brasile ha un grandissimo allenatore, peraltro italiano, e non spetta a noi dare suggerimenti. Però siamo orgogliosi di averlo nel Napoli".