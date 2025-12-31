Tuttonapoli Top10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!

Un anno di gol belli, decisivi, storici, indimenticabili. Come ogni 31 dicembre, ecco la classifica delle dieci reti più belle di questa stagione per la squadra di Conte. Un 2025 che ha portato in bacheca lo scudetto e la Supercoppa. Tanti protagonisti in vetrina: McTominay, Anguissa, Neres, Hojlund, De Bruyne, Lukaku. Non è stato facile scegliere tra tante prodezze. Ecco le nostre.

10) Billing in Napoli-Inter 1-1 dell'1 marzo

Un gol simbolico, più che bello. Di fondamentale importanza per la lotta scudetto. Billing verrà ricordato per sempre anche solo avendo giocato a Napoli pochi mesi. Sono bastati per il gol dell'anno, quello tricolore: l'1 marzo al novantesimo batte Martinez e segna l'1-1 con l'Inter, che non scappa. Pari preziosissimo per restare aggrappati alla vetta.

9) Hojlund in Fiorentina-Napoli 1-3 del 13 settembre

Simbolico anche questo, il primo gol di Hojlund con la maglia del Napoli alla prima stagionale per lui: 13 settembre, 3-1 degli azzurri al Franchi, assist di Spinazzola e subito sprint in verticale per l'ex United che poi segnerà un gol di fatto identico col Milan in Supercoppa. Uno dei suoi marchi di fabbrica.

8) De Bruyne in Sassuolo-Napoli 0-2 del 23 agosto

Reti all'esordio, s'iscrive all'elenco anche De Bruyne che col Sassuolo, 23 agosto, prima giornata e prima col Napoli, segna direttamente su punizione da posizione defilata. Parabola imprendibile per tutti, il suo personalissimo buongiorno. Aspettando il rientro in campo.

7) Raspadori in Napoli-Fiorentina 2-1 del 9 marzo

C'è stato un momento, la scorsa primavera, in cui Raspadori ha segnato una serie di gol pesanti e decisivi. Alcuni anche belli, come quello alla Fiorentina del 9 marzo: azione tutta in verticale con Gilmour d'esterno per Lukaku, quindi assist di prima per Raspa molto freddo a tu per tu con De Gea.

6) Politano in Atalanta-Napoli 2-3 del 18 gennaio

Politano non segna dal 30 marzo, oggi ha anche cambiato ruolo ma il 18 gennaio, da esterno nel 4-3-3, realizzò un super gol da posizione differente, a sinistra, con un mancino al volo contro l'Atalanta a Bergamo. Notte di sogni, quella, datata 18 gennaio. Finale 3-2 con gol di Lukaku in extremis. Punti scudetto anche quelli.

5) Neres in Fiorentina-Napoli 0-3 del 4 gennaio

Il Napoli ha scoperto Neres quando è andato via Kvaratskhelia. Nei giorni del suo addio al Psg, 4 gennaio, mentre il Napoli vinceva 3-0, sbloccava il match proprio l'ex Benfica che partiva da destra, scambiava con Lukaku ed entrava in porta quasi col pallone dopo una piacevole serpentina.

4) Anguissa in Napoli-Inter 3-1 del 25 ottobre

Nel 3-1 all'Inter del 25 ottobre, segnano tutti gol memorabili, tra questi Anguissa che riceve al limite, entra in area di forza e prepotenza e poi col mancino, lasciandosi cadere dal lato opposto, realizza con un tiro secco e potente all'angolino. Dominante, Frank, anche nel 2025.

3) Neres in Napoli-Bologna 2-0 del 22 dicembre

Una perla l'altra rete del brasiliano, quella del 22 dicembre a Riyadh in finale di Supercoppa. Da rimessa laterale, Neres riceve e calcia col mancino a giro sul secondo palo. Poi si ripeterà nel secondo tempo. Sarà Mvp della finale, protagonista del secondo trofeo azzurro nel 2025.

2) Anguissa in Bologna-Napoli 1-1 del 7 aprile

Seconda posizione per Anguissa, un gigante tra i giocatori del Bologna, il 7 aprile, 1-1 al Dall'Ara, con azione che parte da centrocampo, stop di petto e avanzata poderosa, Miranda e Holm superato, Skorupski beffato e tap-in a porta vuota. Una perla.

1) McTominay in Napoli-Cagliari 2-0 del 23 maggio

Pochi dubbi sul primo posto, la rete di McTominay al Cagliari, la rovesciata al 42esimo del primo tempo che vale il sorpasso all'Inter (che vinceva a Como). Un gesto tecnico clamoroso, su assist di Politano, per chiudere nel migliore dei modi l'annata tricolore. 23 maggio 2025, data storica, incisa sulla pelle. Con un protagonista assoluto, l'Mvp della Serie A. Scott da Manchester.