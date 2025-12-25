Buon Natale da TuttoNapoli.net e Radio TuttoNapoli!

Buon Natale da Tuttonapoli.net e da Radio Tutto Napoli! L'augurio a tutti i lettori e ascoltatori è che la magìa del Natale possa portare serenità, gioia e tanto amore nelle vostre case. Cogliamo l'occasione anche per ringraziarvi per l'affetto e la fedeltà che vi rendono inseparabili dal nostro sito ed ora anche da Radio Tutto Napoli, dal sito o dalle app dedicate. Ovviamente in queste 48 ore continueremo comunque a farvi compagnia offrendovi tanti contenuti: la nostra informazione infatti proseguirà con il consueto notiziario e tanti approfondimenti.