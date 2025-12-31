Manna su Lukaku e De Bruyne: "Operiamo come se non ci fossero"

Come sta Kevin De Bruyne? Notizie sul centrocampista belga arrivano direttamente dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ne ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Manna ha anche fatto il punto sull'altro infortunato di lungo corso, ovvero Romelu Lukaku, che sembrava prossimo al rientro e che, invece, dovrà restare ancora ai box.

Prima ha citato De Bruyne: come sta?

"Tornerà a Napoli dopo la metà di gennaio per iniziare la fase di riatletizzazione".

Tempi di rientro?

"Non sarebbe corretto indicarli: con Romelu avevamo un’idea, ma poi bisogna capire come reagisce il fisico anche a una certa età. In questo momento operiamo come se non ci fossero: i prossimi a rientrare sono Gilmour e Anguissa, speriamo di avere altre sorprese".