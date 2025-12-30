Radio TN Cremonese, il telecronista di origini napoletane: “Da me si tifa Napoli! Che festa Scudetto..."

Roberto Moscarella, giornalista di Cremona 1 di origine napoletana e simpatizzante del Napoli è intervenuto nel corso di 'Napoli nel mondo' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Contro la Cremonese ho visto un Napoli molto pratico e concreto, questa è una qualità. Sappiamo che Conte forse sa organizzare meglio di tutti le squadre nel campionato di Serie A. Un Napoli che ha sfruttato molto bene le palle gol nel primo tempo e che poi ha gestito la partita, senza concedere quasi nulla alla Cremonese. La Cremonese è una squadra che sta sorprendo in questa stagione, molto abile a sfruttare le ripartenze con Vardy, questo il Napoli l’ha impedito. Vardy non ha trovato spazio alle spalle della difesa perché era molto bassa e compatta, e alla fine il Napoli ha meritato questi tre punti. Ha giocato una partita matura e da grande squadra. I meriti del Napoli sono del 90%, demeriti Cremonese 10%. La squadra di Nicola ha fatto la sua partita, ma si è trovato un ostacolo difficile da sormontare. Aveva battuto in casa Bologna e Milan, ma questo Napoli si è dimostrato troppo forte per questa pur buona Cremonese".

Che percentuali hai avuto di tifo in questa partita? “Ho dovuto scindere il professionista, perché da 9 anni sono il telecronista della Cremonese per Cremona 1, dal simpatizzante e tifoso. A casa mia si tifa Napoli, i miei genitori e mio fratello che mi guardano durante la partita e le trasmissioni tifano per il Napoli. A casa Moscarella, anche qui al Nord, si tifa Napoli. Facemmo un grande raduno con i parenti l’anno scorso per festeggiare lo scudetto del Napoli. Un conto è il giornalista professionista e un altro è il tifoso”.

Percentuale scudetto per il Napoli? “Già dall’estate dico che il Napoli è ancora favorita per lo scudetto. Quando una squadra fa così bene come l’anno scorso e si rinforza come ha fatto sul mercato, è chiaro che sia la favorita. Poi con avversari come Inter e Milan, che si è fatto più insidioso perché non ha le coppe, il Napoli se la gioca da leggermente favorita. Al Napoli do un 5% in più rispetto alle altre due rivali che si spartiscono la torta”.

Voci su Marianucci alla Cremonese attendibili? “Assolutamente sì, è un giocatore che piace. Anche se è stato il terzo nome per la difesa, il preferito da Nicola era Luperto del Cagliari. Ma nelle ultime settimane sta giocando titolare ed è quindi un nome che andato un po’ defilandosi. Il secondo nome è quello di Okoli, che ha già giocato alla Cremonese. Al Leicester si è un po’ perso, vorrebbe giocarsi le chance di convocazione per i Mondiali, quindi la Cremonese ci ha provato. Trattativa difficile per l’alto ingaggio di Okoli, quindi secondo me il nome di Marianucci è quello più concreto. Aggiungo anche un altro nome, attenzione a Vergara per la Cremonese, perché cerca un interno di centrocampo, che giochi offensivo e alla occorrenza anche da seconda punta o trequartista. Vergara ha queste caratteristiche e piace alla Cremonese da tre sessioni di mercato, non mi stupirei se arrivasse un’offerta grigiorossa anche per lui”.