Video Lo juventino Oppini: "Una stron***a bloccare il Napoli, altri club hanno debiti!"

Francesco Oppini, giornalista di fede juventina, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli: "La Juventus è cambiata vertiginosamente nella testa, nell'atteggiamento, nell'idea, nei ruoli. Non è ancora completa nello sviluppo totale delle cose, ma sta facendo qualcosa di molto diverso e, secondo me, in positivo. Quando non ci riesce, spesso è per una questione di qualità: in alcuni reparti il Napoli ha giocatori che la Juve non ha. Penso all'attaccante, penso a un centrocampista di livello internazionale, penso anche a un portiere "da Juventus", perché Di Gregorio ha fatto benissimo in certi momenti, ma non sempre è stato all'altezza di alcune partite e di certe situazioni. La Juve ha subito troppi tiri da fuori e troppi gol su "primo tiro in porta", anche quando dominava il gioco. Quindi sta sicuramente molto meglio, ma è ancora in costruzione. Bisogna continuare con un progetto definito e serio: ora è la società che deve dare una mano all'allenatore, perché l'allenatore più di così non può fare".

Quanto ha inciso l’arrivo di Spalletti e cosa è cambiato nell’ultimo mese?

"È sempre questione di automobile e pilota. Se dai una macchina di grande cilindrata a un ragazzo giovane, inesperto, o che non ha le capacità per guidarla in quel momento, sbanda e si schianta. Se arriva uno che conosce il calcio, sa cosa toccare, cosa dire nello spogliatoio, come parlare ai giocatori, come porsi nel mondo Juve, allora le cose cambiano. La Juventus, dopo Allegri, ha scelto prospetti che secondo me non erano da Juventus: è successo un buco totale. È un po’ quello che è successo al Napoli dopo lo Scudetto straordinario di Spalletti: quando dai una squadra di quel livello a persone che non sono all’altezza di comandarla, succede il decimo posto. La Juve ha complicato una situazione che era da terzo-quarto posto scegliendo profili non adeguati al blasone del club. Con Spalletti, che è un allenatore serio, ha rimesso a posto le cose. Esattamente come Conte".

Hai citato i limiti della rosa: dove manca davvero la Juve?

"Davanti. A noi manca l'Hojlund di turno, ce ne fosse anche mezzo… Noi siamo con David e Milik che non gioca da 500 giorni, e David ha fatto quattro-cinque gol in campionato: non è tollerabile per una squadra come la Juve. Questo nasce dagli errori precedenti all’arrivo di Spalletti. Ora la società deve lavorare per lui, perché lui più di tanto non può farlo".

Da juventino, che lettura dai dell’emergenza infortuni del Napoli e del tema “mercato”?

"Lo dico da juventino che racconta la Juve: quello che succede al Napoli è oggettivo. Il Napoli è senza due gambe da mesi, non da una settimana. Conte Lukaku non l’ha praticamente mai visto. E in un momento di disgrazia simile non è accettabile – lo ripeto – che non si sia permesso al Napoli di intervenire sul mercato. Per me è una str***ata. Se uno ha un’emorragia grave, con 7-8-9 titolari fuori a rotazione da mesi, tu devi permettere a un club che ha i conti in ordine da dieci anni di fare mercato, soprattutto se ci sono club che non sono in ordine e lo fanno".

Che partita ti aspetti domenica alle 18: Juventus-Napoli?

"È una partita complicata. La Juventus ha una grossa opportunità per rimettere a posto quello che ha perso tra Lecce e Cagliari: un punto su sei, e io non dormo da tre giorni per come è arrivata quella sconfitta. Dopo un’ottima prestazione non puoi permetterti un altro passo falso: devi puntare al risultato, devi essere risultatista. Secondo me, paradossalmente, ha più da perdere il Napoli in ottica Scudetto, perché la Juve non è mai stata davvero in lotta per il titolo quest’anno: sarebbe stato un miracolo. Il Napoli recupera Anguissa, ma non credo parta titolare. Lukaku va in panchina, ma la gestione del suo rientro è delicata: facendo una terapia conservativa e non operando, i tempi si complicano e c’è il tema del dolore. Io ho molta paura dello spirito di Conte: lo conosco calcisticamente, uno che non molla nulla. E Spalletti dovrà pensare la stessa identica cosa: per entrambi è una partita determinante".