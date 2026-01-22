Ultim'ora Tegola Neres, Gazzetta: rischia 2 mesi di stop! Possibile lesione al tendine per il brasiliano

Non c'è pace per il Napoli, che continua a dover fare i conti con gli infortuni. Quello che sembrava essere un problema di poco conto per David Neres non lo è affatto. Come riportato da gazzetta.it, nella ricaduta accusata nel match contro il Parma al Maradona, terminato 0-0, il brasiliano è probabile che si sia lesionato il tendine e ora è in attesa di un nuovo consulto medico che stabilirà se sarà necessario l'intervento chirurgico o meno.

Neres lo scorso 4 gennaio aveva cominciato a sentire dolore a Roma e di conseguenza era rimasto fermo per un po' di tempo, ma è stato il riacutizzarsi di quel fastidio, che è anche peggiorato nel tempo, a creargli il danno più importante. Qualora dovesse decidere di operarsi, potrebbe dover rimanere ai box per un periodo di circa 2 mesi. Il Napoli non vuole certo farsi trovare impreparato e quindi ha già reagito sul mercato. De Laurentiis, Manna e gli uomini mercato stanno accelerando per Giovane dell'Hellas Verona.