Giovane-Napoli, è fatta! Romano: "Here we go! Le cifre dell’accordo con il Verona”
Il Napoli ha chiuso l’acquisto dell’attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. A annunciarlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale. L’accordo con il club scaligero prevede un trasferimento a titolo definitivo con bonus che, inclusi, possono far lievitare il totale fino a 20 milioni di euro.
Tutti i dettagli sono già stati definiti tra le parti e l’operazione è pronta per essere formalizzata: la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani, con i passaggi burocratici finali che completeranno ufficialmente il trasferimento del giovane talento classe 2001 in azzurro. Anche Sky Sport conferma che il Napoli nelle ultime ore ha accelerato per raggiungere l’accordo con il Hellas per l’arrivo dell'esterno d'attacco. Accordo che proprio in questi minuti è stato raggiunto, con il club azzurro che punta a chiudere definitivamente la trattativa.
🚨🔵 Napoli agree deal to sign Brazilian forward Giovane from Hellas Verona, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026
Deal in place for €20m package add-ons included, all set to be sealed on Friday with formal steps. 🇧🇷 pic.twitter.com/HvblF2fkNG
