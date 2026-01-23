Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la posizione dell’Italia

vedi letture

Una tre giorni di coppe che complica la corsa dell’Italia per il posto extra nella prossima edizione di Champions League. Il bilancio per i club italiani è di due vittorie, ottenute da Juventus e Roma, due pareggi per Napoli e Bologna e due sconfitte, firmate Inter e Atalanta. Particolarmente rilevante è la sconfitta degli orobici, arrivata contro una squadra spagnola, che favorisce le iberiche nel ranking europeo, mentre pesa positivamente il successo della Roma contro un club tedesco. Nonostante il ko della Roma, la Germania riesce comunque a risalire al secondo posto, superando la Polonia. Questo è lo scenario a 90 minuti dalla conclusione della League Phase delle prime due competizioni continentali:

1. Inghilterra (9 su 9) 16.847

2. Germania (7 su 7) 14.035

- - -

2. Polonia (3 su 4) 13.625

4. Spagna (8 su 8) 13.312

5. Italia (7 su 7) 13.071

6. Portogallo (4 su 5) 13.050

7. Francia (7 su 7) 12.071

8. Cipro (3 su 4) 11.406

9. Grecia (4 su 5) 10.650

10. Danimarca (2 su 4) 10.500