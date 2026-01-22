Video Lang, che accoglienza a Istanbul: “Felicissimo! Il Galatasaray è un club molto grande”

Noa Lang è atterrato da pochi minuti a Istanbul ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray dopo appena sei mesi dal suo arrivo a Napoli. Il giocatore olandese si trasferisce in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che potrebbe toccare i 30 milioni di euro. Sotto la guida di Conte ha collezionato 28 presenze, realizzando 1 gol e fornendo 2 assist in tutte le competizioni.

L’ex PSV Eindhoven ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni ai media turchi appena sbarcato in Turchia: “Fisicamente sto bene. Sono molto felice di essere qui. Il Galatasaray è un club molto grande. I tifosi hanno inviato molti messaggi su Instagram. La cosa che mi ha colpito di più è stata la dimensione del club".