Podcast Lo Monaco: "Lookman? Per lui deve essere un sogno Napoli e non viceversa"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè

"È un sogno per Lookman venire a Napoli, non per il Napoli avere Lookman. Ha un caratterino un po’ “caldo”, ma Conte è sempre a miti consigli. Non ci sono problemi particolari. Fortunatamente Neres sta emergendo bene. Io l’ho visto allo Shakhtar e penso che si stia avviando verso un grande ritorno. Se dovesse succedere, sarebbe un grandissimo acquisto per il Napoli in quel settore".

Lang e Lucca sono state operazioni poco pensate, secondo me. Dietro ogni acquisto del Napoli c’è Conte, ma avallare Lucca, attaccante centrale un po’ atipico per lo schema di Conte, mi è sembrato azzardato. Lang è tecnicamente bravo ma poco consistente, mentre Lucca ha potenza ma non ha ancora inciso come ci si aspettava.

Conte deluso da Lucca? Secondo me sì. I giocatori non si giudicano da una singola prestazione, ma dal loro profilo e dalle loro caratteristiche costanti. Lucca è più un attaccante centrale statico, mentre Conte cerca un attaccante che copra tutto il fronte d’attacco.

Raspadori all'Atalanta? Non sono sorpreso. È il giocatore giusto per l’Atalanta, che può creare una coppia centrale offensiva molto forte con Scamacca. Devono solo preoccuparsi delle coperture difensive. Napoli? Le minestre riscaldate non vanno mai bene, ad eccezione di Elmas che gioca bene ovunque.

McTominay va blindato? Sì, è un giocatore fondamentale. Ha polivalenza tattica, può giocare anche difensore centrale, e incide tantissimo sul centrocampo. I giocatori forti vanno sempre blindati".