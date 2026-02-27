Podcast Nuovo centro sportivo a Monteruscello, Del Giudice: "Vi racconto tutto sull'idea di ADL"

Gennaro Del Giudice, giornalista di Cronaca Flegrea, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Nuovo centro sportivo a Pozzuoli? Già la scorsa primavera c’era stato un sopralluogo personale di Aurelio De Laurentiis a Monteruscello. In quel periodo l’interesse non ebbe seguito, ma negli ultimi giorni c’è stata una nuova accelerazione: De Laurentiis ha ricontattato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, manifestando la volontà concreta di andare avanti per realizzare lì il centro sportivo”.

A cosa è seguito questo nuovo contatto?

“Alla telefonata è seguito un incontro negli uffici del Comune di Pozzuoli tra un pool di esperti nominato da De Laurentiis e i tecnici comunali. Era presente anche l’ex assessore regionale Bruno Di Cepolo. Sono state visionate cartine, grafici e soprattutto uno studio di fattibilità commissionato dal presidente. Ora le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni”.

La presenza di Di Cepolo è un segnale importante?

“Assolutamente sì. Parliamo di una figura esperta in urbanistica e nelle procedure amministrative regionali, oltre che di una persona capace anche sul piano diplomatico. Non è un improvvisato: il fatto che il Napoli si sia affidato a lui è un indizio chiaro di un progetto che vuole diventare concreto”.

In cosa consiste l’area individuata a Monteruscello?

“Si tratta di circa 17 ettari di terreno di proprietà comunale, ai quali potrebbe aggiungersene un altro di un privato già contattato e disponibile a cedere. È una zona dove esistono già strutture sportive: il palazzetto dello sport, la piscina, il Palatrincone e la cittadella del tennis. L’idea è creare un vero polo dello sport”.

Secondo te può essere davvero la volta buona dopo anni di ipotesi?

“La percezione, lato Comune di Pozzuoli, è di grande concretezza. Questa volta non c’è solo una passeggiata nei terreni: c’è uno studio di fattibilità, ci sono tecnici, c’è una volontà formale. Inoltre una parte dell’area è già destinata alla realizzazione di un campo sportivo con fondi PNRR, quindi la vocazione sportiva è già scritta”.

Che progetto ha in mente De Laurentiis per il centro sportivo?

“È il progetto che il presidente ha già immaginato anche in altre zone: circa nove campi da calcio, uno dedicato alla Primavera – che finalmente avrebbe una sede stabile – strutture di servizio e spazi funzionali alla prima squadra. Inoltre, durante l’incontro, è stata data disponibilità anche a ospitare le partite della Puteolana”.

La Puteolana avrebbe quindi spazio nel progetto?

“Sì, se ne è parlato. La Puteolana milita in Eccellenza e vive difficoltà legate allo stadio comunale, che è datato e presenta criticità. L’idea di ospitare alcune gare nel nuovo polo è stata messa sul tavolo, anche se resta un aspetto secondario rispetto al progetto Napoli”.

Che impatto avrebbe il centro sportivo sul territorio?

“Enorme, soprattutto a livello sociale. Monteruscello è un quartiere nato dopo la crisi del bradisismo degli anni ’80, con tante difficoltà. La prospettiva di ospitare il centro sportivo del Napoli sta già creando entusiasmo ed euforia. Potrebbe diventare un volano di sviluppo economico e sociale”.

Dal punto di vista logistico, quanto sarebbe comoda la zona?

“Moltissimo. L’area è adiacente al palazzetto dello sport, lungo una strada che collega Pozzuoli a Quarto, a poche centinaia di metri dagli svincoli della Variante Anas. È ben collegata con lo stadio Maradona: parliamo di circa 10 minuti di distanza. Non a caso molti calciatori del Napoli già vivono in zona”.

In conclusione, che sensazione hai su questa trattativa?

“Che ci sia finalmente qualcosa di concreto. Ora siamo nella fase della manifestazione di volontà, ma con basi tecniche solide. Se si troverà l’accordo sui costi, Monteruscello può davvero diventare la casa del futuro Napoli”.