Podcast Maradona o Messi? De Paola: "Una bestemmia dire che sia esistito uno più forte di Diego"

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Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto su Radio Tutto Napoli

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Su Allegri e le perplessità dei tifosi

"I fatti dicono che gli allenatori più vincenti nell'ultimo periodo sono stati Conte, Spalletti, Inzaghi e persino Chivu. Allegri è rimasto al palo negli ultimi sei anni, avendo vinto soltanto una Coppa Italia. La prima esperienza di Allegri alla Juventus fu positiva perché raccolse da Conte una squadra forte ma spremuta. Riuscì a compattare quel gruppo e a fargli vincere cinque scudetti".

Il Napoli ha una rosa da vertice

"Credo che il Napoli abbia una forza intrinseca addirittura paragonabile a quella dell'Inter. Come rosa, il Napoli ha veramente poco da invidiare a chiunque". Bisogna capire se un allenatore come Allegri possa addirittura valorizzare al massimo una rosa che De Laurentiis riteneva ampiamente sufficiente per Conte".

Chi potrebbe beneficiare dell'arrivo di Allegri?

"Sono d'accordo sul fatto che De Bruyne possa essere quello che beneficerà maggiormente dell'arrivo di Allegri. Le cose positive riguardano soprattutto la gestione e la capacità di rivitalizzare una rosa che è arrivata stanca psicologicamente alla fine della stagione".

L'obiettivo Champions

"De Laurentiis chiederà certamente un percorso più esaltante in Champions League, molto più esaltante di quello deludente dell'anno scorso".

Malagò e il futuro del calcio italiano

"Secondo me non è l'uomo giusto al posto giusto. Non per capacità, ma perché non puoi fare una rivoluzione essendo amico di tutti".

Maradona, Messi e il calcio moderno

"Per chi ha visto Maradona e Messi da vicino, Maradona resta l'assoluto. Era la magia e il sogno del calcio. "Maradona aveva insieme le caratteristiche di Michelangelo, Van Gogh e Leonardo da Vinci. Le aveva tutte e tre insieme".Non si può dire che Messi sia il più grande di tutti i tempi. Maradona è imparagonabile. Dire il contrario mi sembra una bestemmia del calcio".