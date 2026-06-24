Tuttonapoli Minervini: "Conte-Italia? Non è scelta per costruire, non ha mai sposato progetto lungo"

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli,

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Si parla molto della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina dell'Italia. Di Conte conosciamo tutto, pregi e difetti. Sicuramente ho qualche perplessità per quello che è il momento storico della Nazionale, l'obiettivo deve essere puntare dritti alle qualificazioni al prossimo mondiale.

Conte-Italia: è l'allenatore giusto per costruire?

Conte è un allenatore da risultati nell'immediato, la sua storia lo dimostra. Non so quanto si possa costruire con lui, è uno che spreme al massimo tutto quello che ha a disposizione. Ma è davvero quello che serve al nostro sistema? Lavorare su un progetto lungo, con dei giovani, non è mai stata una modalità di lavoro di Conte. Pensate davvero che accetterà di farlo per la nazionale? Ho dei dubbi...".