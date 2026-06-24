Mossa a sorpresa di ADL? Il Mattino: "Non vuole concedere 3º anno ad Allegri, ma solo opzione"

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Napoli-Allegri: restano da sciogliere alcuni nodi relativi alla durata dell'accordo e alla struttura dell'intesa economica

Massimiliano Allegri si avvicina alla panchina del Napoli, ma manca ancora l'accordo definitivo sugli ultimi dettagli contrattuali. Nelle prossime ore il presidente Aurelio De Laurentiis rientrerà dagli Stati Uniti e uno dei primi dossier sul tavolo sarà proprio quello legato all'ingaggio del tecnico livornese. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il confronto tra le parti entrerà nella fase decisiva al ritorno del patron azzurro. Il quotidiano spiega infatti che "oggi arriva da Los Angeles e, per prima cosa, affronterà il contratto di Max Allegri".

Allegri-Napoli, resta da definire l'intesa sul contratto: De Laurentiis atteso dagli USA

Restano da sciogliere alcuni nodi relativi alla durata dell'accordo e alla struttura dell'intesa economica. Sempre secondo Il Mattino, "Allegri vuole un triennale senza opzioni e senza clausole liberatorie (per un totale di 10 milioni di euro complessivi), De Laurentiis fino alla fine proverà con un biennale (a 3,5 milioni a stagione) con opzione per il terzo anno". Parallelamente, il club starebbe già lavorando anche alla definizione dello staff che accompagnerà il nuovo allenatore nella sua avventura in azzurro. Come evidenzia ancora il quotidiano napoletano, "pronti anche i contratti per i collaboratori che dovrebbero essere sette".