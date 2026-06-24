Pressing su Gila: il Napoli mette due prestiti sul tavolo per sbloccare l'affare

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Tra i principali obiettivi del direttore sportivo Giovanni Manna resta Mario Gila, difensore della SS Lazio che da settimane occupa una posizione di primo piano nella lista degli azzurri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club partenopeo sarebbe pronto a presentare una proposta importante per convincere la Lazio a privarsi del centrale spagnolo.

Napoli, continua il pressing per Gila: pronta un'offerta con contropartite tecniche

Il quotidiano spiega infatti che "continua il pressing degli azzurri per il centrale Mario Gila" e che il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo "18 milioni più il prestito di uno tra Rafa Marin e Lorenzo Lucca". Si tratta di una formula che potrebbe rappresentare una soluzione interessante anche per il club biancoceleste, soprattutto considerando che, sempre secondo Tuttosport, sia Rafa Marín che Lorenzo Lucca sarebbero "entrambi molto graditi a Rino Gattuso".