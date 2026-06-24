Retroscena Vicario: ha pranzato con Manna, questa la richiesta del Tottenham

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"Vicario sa dell’interesse del Napoli così come Manna sa che il portiere sarebbe felice di unirsi al progetto azzurro".

Il Napoli continua a valutare le possibili mosse per la porta in vista della prossima stagione. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza azzurra c'è quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham e della Nazionale italiana, che rappresenta una delle opzioni più apprezzate dal direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il gradimento tra le parti sarebbe reciproco e ci sarebbe stato anche un incontro a pranzo proprio con Manna, non si sa bene se voluto o casuale. Il quotidiano sottolinea infatti che "Vicario sa dell’interesse del Napoli così come Manna sa che il portiere sarebbe felice di unirsi al progetto azzurro".

Napoli, spunta Vicario: il portiere gradisce la destinazione azzurra

La trattativa, però, è legata anche alle valutazioni economiche del club inglese. Sempre la Gazzetta dello Sport evidenzia come "il Tottenham valuta Vicario intorno ai 20 milioni e con l’offerta giusta lo lascerebbe partire". Prima di affondare il colpo, il Napoli dovrà però definire il futuro dell'attuale reparto portieri. Come spiega il quotidiano sportivo, "ora sta al Napoli decidere se affondare subito o aspettare prima l’uscita di uno tra Meret e Milinkovic-Savic".